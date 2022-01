Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Sport, al Barcellona è stato dato il via libera per permettere a Pierre-Emerick Aubameyang di svolgere le visite mediche, al termine delle quali dovrebbe poi firmare un contratto fino a fine stagione con opzione per un altro anno. Ormai sembra tutto definito, con il Napoli che dunque dovrà fare i conti anche con il gabonese in Europa League.