Dalla Spagna: "La Juventus punta Theo Hernandez del Real Madrid: Ronaldo lo vuole con sé, ma il Napoli resta in corsa"

Theo Hernández. Il calciatore del Real Madrid è finito nel mirino della Juventus di Sarri. Il terzino sinistro è tornato a Madrid dopo aver completato la stagione alla Real Sociedad. Ma come è già noto, Zidane non conta su di lui. Il Napoli di Cristiano Ronaldo sta provando a convincerlo a trasferirsi a Torino. Calciomercato Napoli, ultimissime su. Il calciatore del Real Madrid è finito nel mirino della Juventus di Sarri. Il terzino sinistro è tornato a Madrid dopo aver completato la stagione alla Real Sociedad. Ma come è già noto, Zidane non conta su di lui. Il Napoli di Carlo Ancelotti lo ha chiesto. Masta provando a convincerlo a trasferirsi a Torino.

Calciomercato, la Juventus vuole Theo Hernandez

La Vecchia Signora sta provando a conoscere le sue intenzioni. Theo sarebbe molto motivato a giocare nuovamente con Cristiano e competere in Champions League con i bianconeri. Resta da vedere in che misura Sarri, che ha sostituito Allegri, vuole dare la priorità al suo acquisto in quanto il Real Madrid non lo venderà mai a meno di 30 milioni di euro.