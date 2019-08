Dybala potrebbe essere la chiave per il PSG, per liberare Neymar, conteso tra Real Madrid e Barcelona. Gli agenti del bianconero sono attesi a Parigi per discutere del suo contratto.

La partenza di Dybala e quella di Mandzukic potrebbero, di conseguenza aprire le porte all'arrivo alla Juventus di Icardi, che da tempo si è promesso ai bianconeri, ma che piace tanto anche al Napoli.