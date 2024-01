Dalla Spagna: "Il Real Madrid vuole Osimhen"

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna arrivano notizie in merito al futuro di Victor Osimhen, che al momento però non trovano conferme. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, dopo la riconferma di Carlo Ancelotti in panchina per i prossimi anni, parte della dirigenza merengues starebbe spingendo per rendere il nigeriano del Napoli il prossimo acquisto dell'estate 2024, la pedina su cui puntare forte per rinforzare l'attacco del Real Madrid.

Si tratta di una ipotesi che però al momento tendiamo ad escludere, con il Real Madrid che è ormai da tempo sulle tracce di Kylian Mbappè che sarà libero di firmare a parametro zero col Real Madrid da febbraio in poi.