Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli de "El desmarque", il Real Madrid starebbe pensando ad un clamoroso colpo in difesa. I blancos avrebbero messo gli occhi su Kalidou Koulibaly per il prossimo giugno. Per arrivare al difensore azzurro, Florentino Perez starebbe pensando di offrire al Napoli il cartellino di Modric più 50 milioni per arrivare ad un valore di 120 mln, cifra per cui De Laurentiis sarebbe disposto a vendere il difensore senegalese.