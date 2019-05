Dalla Spagna - Il Paris Saint-Germain insiste per Allan: i francesi provano ad averlo prima della Coppa America

Calciomercato Napoli - Allan continua a piacere ai top club d'Europa. Il centrocampista della SSC Napoli è da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain tanto che i partenopei avrebbero già in pugno Jordan Veretout della Fiorentina come sostituto del brasiliano.

Calcio mercato Napoli - Allan, ecco quando può partire

La priorità di Thomas Tuchel resta un pilastro del centrocampo ed Allan potrebbe proprio fare al suo caso: dopo i colloqui preliminari, il club francese sarebbe già pronto per formulare una nuova offerta. Come riportato da As.com, l'operazione potrebbe chiudersi prima dell'inizio della Coppa America, torneo per il quale il centrocampista è stato convocato dal Brasile.