Dalla Spagna - Il Celta Vigo ha fretta di definire la questione Gabri Veiga, Napoli pronto a chiudere

Gabri Veiga al Napoli può essere la terza operazione di mercato degli azzurri in questa sessione estiva. Con l'addio che sembra ormai prossimo di Piotr Zielinski, il Napoli ha messo le mani su Gabri Veiga, ottenendo già un accordo col giocatore.

Secondo quanto riportato da Marca, autorevole quotidiano spagnolo, il Celta Vigo ha fretta di definire la situazione del loro centrocampista. In primis per una questione economica, in secondo luogo per non arrivare troppo tardi sull'acquisto del sostituto di Veiga.