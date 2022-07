Dalla Spagna - Il Barcellona ha fatto la prima offerta per Koulibaly ma è troppo bassa, i dettagli

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto e le voci si susseguono. Il Barcellona lo vorrebbe e avrebbe offerto una cifra vicina ai 20 milioni di euro attraverso il suo agente, Fali Ramadani, secondo il giornalista Giacomo Iacobellis, di Sport.

Kalidou Koulibaly

Il Barcellona ha fatto la prima offerta per Koulibaly

Il senegalese, che è uno dei nomi che ha fatto scalpore insieme a De Ligt o Koundé, ha un anno in più di contratto con il Napoli, ma le sue grandi qualità tecniche e tattiche lo confermano come un acquisto chiave per il segretario sportivo. La sua situazione contrattuale e il buon rapporto con il suo agente e il club napoletano faciliterebbero l'operazione in questo mercato estivo. Il difensore centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, potrebbe iniziare l'effetto domino in quanto interessa all'Inter se parte Skriniar, alla Juventus se parte De Ligt e al Napoli se parte Koulibaly.

