Dalla Spagna - Gabri Veiga è la priorità del Napoli, accelerata decisiva dopo la cessione di Zielinski

Viste le difficoltà per Koopmeiners, che l'Atalanta considera incedibile, il Napoli accelera per Gabri Veiga.

Gli azzurri, secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di AS, hanno il 'sì' del giocatore e ora devono trovare un accordo con il Celta, che continua a chiedere i 40 milioni della sua clausola rescissoria.

De Laurentiis ha iniziato la trattativa con un'offerta ufficiale di 30 milioni e la migliorerà nei prossimi giorni. Veiga rappresenta per lui un'operazione prioritaria, a cui sta pensando da mesi, visto che sia l'età e le caratteristiche del giocatore sono perfette per il suo progetto sia per quello di Rudi Garcia, che senza Zielinski avrà bisogno di un centrocampista di qualità e di arrivo. Sotto il Vesuvio c'è ottimismo: appena chiusa la cessione di Zielinski ci sarà l'accelerazione decisiva.