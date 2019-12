Dalla Spagna - Fabian Ruiz-Real Madrid, il Napoli ha chiesto di inserire nell'affare Valverde: i dettagli

L'addio di Carlo Ancelotti ha aperto nuovi scenari in ottica calciomercato Napoli. Da monitorare in particolar modo la situazione di Fabian Ruiz, da tempo nel mirino di Barcellona e soprattutto Real Madrid. Proprio le 'Merengues' sembrano pronte a tornare alla carica per il centrocampista spagnolo per il quale sono disposti a stanziare 80 milioni di euro, meno della metà di quanto richiesto dal presidente De Laurentiis, il quale valuta il suo cartellino ben 180 milioni. Secondo il portale iberico 'Diario Gol', tuttavia, il patron del Napoli sarebbe disposto ad abbassare le pretese per Fabian Ruiz qualora nella trattativa fosse inserito Federico Valverde. Uno scambio che però il Real Madrid non pare affatto disposto ad accettare: il mediano uruguaiano (con passaporto comunitario) classe 1998 è un pupillo di Zidane, che lo preferisce al Pallone d'Oro Modric, e che già la scorsa estate pose il veto alla sua partenza.