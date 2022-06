Dalla Spagna - Deulofeu-Napoli, niente di definitivo: gradimento del calciatore, ma occhio a queste squadre

Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu è nel mirino del club azzurro, ma non solo. Sono diverse le squadre che stanno guardando all'attaccante dell'Udinese dopo l'ottima stagione di Serie A: è stato infatti tra i migliori per rendimento del campionato. Mentre alcuni media riportano l'accordo ormai totale con il Napoli, qualcun altro invece non parla già di trattativa chiusa ma solo di preferenza.

Deulofeu-Napoli, niente affare fatto

Matteo Moretto, esperto di calciomercato ex Sky Sport e attualmente di Revelo Deportes, ha raccontato gli ultimi aggiornamenti riguardo il futuro di Gerard Deulofeu, accostato fortemente al Napoli:

"Non c'è nulla di avanzato e imminente nel futuro di Deulofeu. Molti club hanno chiesto il prezzo all'Udinese, come Real Sociedad, Villarreal, Roma e Torino: €15 milioni di euro. Il Napoli è tra quei club, e al giocatore piacerebbe come destinazione, ma niente di definitivo".