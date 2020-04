Dalla Spagna - Callejon saluta Napoli: sarà guerra tra Atletico Madrid e Valencia per accaparrarselo

Ultimissime calciomercato Napoli. Il futuro di Josè Maria Callejon appare sempre più lontano da Napoli: l'esterno spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento le trattative per il rinnovo sono apparentemente ferme. Secondo quanto riportato da El Desmarque, il futuro dell'iberico è rappresentato dal ritorno in Liga: al momento sono due le squadre pronte a darsi "battaglia" pur di ingaggiarlo, si tratta di Atletico Madrid e Valencia che già hanno iniziato a intrecciare i primi colloqui con gli intermediari dello stesso Callejon.