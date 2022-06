Dalla Spagna - Barcellona: se salta Koulibaly Xavi vuole Kim del Fenerbahce

Calciomercato Napoli - Arrivano notizie di calciomercato dalla Spagna con il noto quotidiano Sport che parla degli obiettivi del Barcellona per la difesa. Oltre a Koulibaly si valuta l'ingaggio di Kim, giocatore che piace anche al Napoli.

Calciomercato: Kim nel mirino del Barcellona

Il Barcellona vuole acquistare un altro difensore centrale dopo Christensen. La priorità è Jules Koundé del Siviglia, ma il costo altissimo ha portato i blaugrana a pensare anche a Kalidou Koulibaly. Il tecnico del club catalano Xavi pensa anche a su Min-jae Kim del Fenerbahce per la difesa nel caso in cui non dovessero arrivare Koundé o Koulibaly.