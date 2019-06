Avanzano, imperterriti, i rumors di mercato che vedrebbero il Napoli sulle tracce di Diego Costa. Dalla Spagna confermano la trattativa ma informano che l'affare risulta più che complicato perché il bomber dell'Atletico Madrid non è in vendita. Mundo Deportivo scrive che Diego Pablo Simeone, tecnico dei Colchoneros, considera il centravanti incedibile, a maggior ragione in vista della partenza di Griezmann.