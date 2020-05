Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei profili seguiti con maggiore interesse dal Napoli in vista della prossima stagione è senza ombra di dubbio Boga, attualmente in forza al Sassuolo. Su di lui, però, c'è anche il Milan ed è da registrare anche un inserimento della Juventus. A lanciare la notizia è il sito spagnolo "Don Balon", che aggiunge come la trattativa sia in dirittura d'arrivo, con la fumata bianca che pare essere in dirittura d'arrivo.

Boga Sassuolo