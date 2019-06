Uno dei nomei accostati con maggiore frequenza al Napoli in questa sessione di mercato è quello di Rodrigo De Paul. Il fantasista dell'Udinese piace però anche a tanti altri club, a partire dall'Inter, e spera in una sua cessione anche il Valencia. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, il club spagnolo ricaverebbe il 20 % della cifra incassata dall'Udinese come premio di formazione dal momento che l'argentino si è trasferito nel club friulano proprio dal Valencia.