Dalla Spagna - Ancelotti non molla James Rodriguez, offerto un lungo contratto per portarlo all'Everton

Ultime notizie mercato - Carlo Ancelotti non ha mollato il sogno di tornare ad abbracciare uno dei suoi pupilli a lungo seguiti anche dal Napoli, vale a dire James Rodriguez. Stando a quanto riportato dal portale "Mundo Deportivo", l'Everton avrebbe offerto al colombiano, sempre più ai margini del progetto del Real Madrid, un contratto di quattro anni per strappare il suo sì. Bisogna, però, fare i conti con una concorrenza non di poco conto. Sulle sue tracce, infatti, ci sono l'Arsenal ed il Chelsea, oltre al Wolverhampton, club molto vicino al suo agente Jorge Mendes.

