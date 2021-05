Ultime notizie calcio mercato Napoli - Sembrava destinato alla separazione dal Real Madrid al termine della stagione in corso per la naturale scadenza del contratto, ma a quanto pare Lucas Vazquez ha cambiato idea ed ora è pronto a firmare il rinnovo di contratto con le merengues. A riportare la notizia è il quotidiano "AS". Il suo nome, nei mesi scorsi, è stato accostato anche al Napoli, oltre che al Milan, al Paris Saint Germain ed al Bayern Monaco.