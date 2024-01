Dalla Romania: Napoli su Dennis Man! Il Parma lo valuta 8mln e aprirebbe a due ipotesi per cederlo

Calciomercato Napoli - Il Napoli potrebbe puntare Dennis Man, esterno offensivo rumeno del Parma? Ne parlano di colleghi rumeni di Sport, sebbene secondo Sky Sport non ci siano ancora riscontri in tal senso.

Napoli su Dennis Man?

Otto gol stagionali, otto milioni di euro più bonus il prezzo che il Parma farebbe di Dennis Man, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga direttamente quest'inverno o in due rate (prestito quest'inverno + riscatto in estate). Secondo Sport.ro, due squadre della Serie A sarebbero interessate, il Napoli e il Sassuolo.

Dennis Man (25 anni, 183 cm) è nato nella contea di Arad, nella città di Vladimirescu. È cresciuto nei club junior di CS Vladimirescu, Atletico Arad e UTA Arad. A livello senior, è stato tesserato presso UTA Arad (2015-2016), FCSB (2016-2021) e Parma (2021-oggi). Ha all'attivo 20 convocazioni per la Nazionale U21, con la quale ha raggiunto le semifinali di Euro 2019, e ha già collezionato 20 partite e 6 gol con la Nazionale maggiore rumena.

Il suo ruolo base è quello di ala destra, ma può giocare anche come attaccante o ala sinistra. L’FCSB lo ha acquistato per 1,85 milioni di euro e lo ha ceduto al Parma per 11 milioni di euro. In questa stagione ha collezionato 15 presenze e 8 gol con la capolista Serie B.