Calciomercato Napoli - Haaland ha bruciato le tappe a suon di gol, è l'attaccante che tutti i club vorrebbero nel loro reparto offensivo. Piace anche al Napoli che lo ha avuto come avversario in Champions, C'è la Juventus ma il pole sembra esser il Manchester United. Secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Stavanger Aftenbladet, l'attaccante stamattina sarebbe approdato a Manchester. "Forse sarà qui per le vacanze…", ha dribblato Solskjaer, interpellato in merito.