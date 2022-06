Dalla Nigeria - Il Napoli ha respinto offerta da 51 milioni sterline per Osimhen dall'Arsenal

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen continua ad essere corteggiato da club inglesi che lo vorrebbero nella prossima finestra di mercato. Dalla Nigeria spunta una notizia che parla di un'offerta rifiutata dal Napoli per il centravanti. A presentarla è stata l'Arsenal.

Napoli rifiuta offerta Arsenal per Osimhen

Come si legge sul portale nigeriano Today, il Napoli avrebbe respinto offerta da 51 milioni di sterline dall'Arsenal per il cartellino di Osimhen. Gli azzurri avrebbero comunicato che per meno di 85 milioni di sterline non si aprirà alcun tipo di trattativa.