Il giornalista georgiano Kahka Dgebuaze ha commentato su Twitter le ultime notizie in merito a Kvernadze:

"Quanto all'interesse del #Napoli per Kvernadze, l'informazione è stata diffusa esclusivamente dalla TV Pubblica Georgiana. Tuttavia, non citano la fonte di queste informazioni. Non so se questa notizia sia vera o no, ma più georgiani a Napoli è una cosa che mi farà felice".