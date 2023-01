Il Napoli continua la sua corsa per Azzedine Ounahi, centrocampista di proprietà dell'Angers, secondo L'Equipe.

Azzedine Ounahi

Ounahi vuole il Napoli

Al momento, però la squadra meglio posizionata nella corsa al calciatore è il Leeds. Lo stesso Ounahi, però, preferisce il Napoli, lasciando in stand by la proposta del Leeds, che potrebbe arrivare fino a 25 milioni come offerta all'Angers.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli