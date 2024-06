Notizie Calciomercato - Tanguy Ndombele, campione d'Italia col Napoli nel 2023, è pronto a lasciare il Tottenham a parametro zero. Almeno secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, secondo cui il centrocampista sta discutendo in queste ore col club londinese gli ultimi dettagli per rescindere il suo contratto in maniera amichevole con gli Spurs. Dopo la stagione altalenante al Galatasaray appena conclusa, Ndombele è pronto a ripartire altrove.