Ultime notizie mercato Napoli - Giornata movimentata quella attualmente in corso per il Lille. Il club francese, infatti, ha salutato Victor Osimhen, approdato ufficialmente al Napoli, e si prepara a dare il benvenuto al bomber turco Burak Yilmaz. Stando a quanto riportato da RMC Sport, oggi il calciatore si sottoporrà alle classiche visite mediche e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, sottoscriverà il contratto che lo legherà per i prossimi due anni alla compagine transalpina.