Dalla Francia - Koulibaly, sfuma il PSG: troppo alte le richiesta del Napoli

Ultime notizie mercato Napoli - Tiene ancora banco in casa Napoli la questione legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Potrebbe infatti essere giunta al capolinea la sua avventura all'ombra del Vesuvio ma a quanto pare, stando a quanto riportato dal quotidiano francese "Le Parisien", potrebbe essere sfumata una pista per lui. Il PSG, infatti, fermo restando il gradimento nei confronti del centrale azzurro, ritiene troppo alta la richiesta di Aurelio De Laurentiis pari a circa 100 milioni e per questo motivo sembra intenzionato a tirarsi fuori dalla corsa per accaparrarsene le prestazioni.

Kalidou Koulibaly Napoli