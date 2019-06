Dalla Francia - Il PSG non molla Allan, l'alternativa è Gueye dell'Everton: la situazione

Allan è nel mirino del PSG ma non è semplice strappare il centrocampista al Napoli. Dopo l'assalto fallito per poco lo scorso gennaio, il PSG non pare aver del tutto mollato la pista. Il mediano brasiliano era stato vicinissimo alla capitale francese e in questa finestra di calciomercato estivo potrebbe tornare in auge. Secondo quanto raccolto da 'TF1' il Paris Saint Germain starebbe pensando di virare su un altro obiettivo perché sarebbe difficile trattare con De Laurentiis che richiede tanto. Ecco quindi che i francesi potrebbero tornare su Idrissa Gueye dell'Everton, 29enne senegalese già cercato in passato e che sarebbe estremamente gradito a Tuchel.