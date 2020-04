Dalla Francia - Il Napoli mette gli occhi su Gabriel Magalhães: il Lille spara alto, su di lui anche il Chelsea e l'Everton

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il Napoli è al lavoro per cercare di puntellare la rosa da consegnare nelle mani di Gennaro Gattuso per la prossima stagione al di là di quello che sarà l'esito (se esito ci sarà) di questa annata. Stando a quanto riportato da "France Football", infatti, lo staff di mercato azzurro avrebbe puntato gli occhi su Gabriel Magalhães, difensore centrale di 22 anni attualmente in forza al Lille. Il giocatore, però, è seguito molto da vicino dall'Everton di Carlo Ancelotti, in vantaggio anche su Chelsea ed Arsenal. I Toffees sarebbero disposti ad offrire circa 20 milioni di euro mentre i francesi chiedono una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni. I buoni rapporti tra gli azzurri ed il Lille potrebbero permettere ai primi di rientrare in corsa ma la concorrenza è alta ed anche la cifra chiesta dai francesi è considerevole.

Napoli su Gabriel Lille