Dalla Francia - Il Napoli contatta l'entourage di Cavani per parlare di un possibile ritorno in azzurro

Calciomercato Napoli - Clamorosa indiscrezione di mercato arriva dalla Francia. I colleghi di Le 10 Sport riferiscono che l'avventura di Cavani al PSG è finita, il calciatore ha il contratto in scadenza e Leonardo ha già ufficializzato la sua partenza. Su El Matador c'è, da tempo, l'Atletico Madrid di Simeone, così come ultimamente la squadra più vicina all'uruguaiano è stata l'Inter che però ha trovato qualche intoppo per l'ingaggio. Ora la punta può davvero tornare in azzurro e in Serie A.

Cavani

Calciomercato: Cavani-Napoli, le ultime notizie dalla Francia

Però Cavani è esploso al Napoli dove è rimasto nel cuore dei tifosi. Negli ultimi giorni, però, il suo entourage è stato contattato dalla dirigenza azzurra per capire se ci fossero i presupposti per un suo ritorno all'ombra del Vesuvio. Il Napoli ha le carte per convincere economicamente il calciatore e se il suo contratto col PSG venisse allungato fino a fine agosto allora l'ipotesi Napoli sarebbe veramente percorribile.