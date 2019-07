Dalla Francia - Colpo a sorpresa del Milan, dal Lilla arriva l'attaccante Leao

Colpo a sorpresa del Milan: secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l'acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, per 35 milioni di euro più il 20% sulla eventuale rivendita futura. In contemporanea, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo, valutato 5 milioni. Un'operazione che porterebbe la firma dell'agente Jorge Mendes, con cui rossoneri stanno manovrando anche in uscita, con le trattative per André Silva e Cutrone con i Wolves.