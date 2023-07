Dalla Francia - Al Hilal-Osimhen, possibile incontro a Parigi e offerta a breve! L'entourage spinge

Calciomercato Napoli - Sfumato Kylian Mbappé, l'Al Hilal vira forte su Victor Osimhen come piano B di assoluto lusso: arrivano conferme importanti dall'Arabia Saudita e anche dalla Francia.

Mercato Napoli, offerta in arrivo per Osimhen dall'Arabia?

Intervenuto a Tv Play, il giornalista Loic Tanzi ha infatti confermato tutto informando anche di un possibile incontro a breve tra le parti per presentare un’offerta: “C’è la possibilità concreta che l’Al Hilal faccia un’offerta per acquistare Osimhen dal Napoli. Possibile meeting tra calciatore e rappresentati arabi a Parigi? Perché no. Ci sono tante persone attorno a Osimhen che spingono per nuovi affari e che possono portare al Napoli e al calciatore delle offerte molto generose. L’interesse dei sauditi può cambiare tutto”.

Nel frattempo, aggiungo i colleghi di Calciomercato.it, filtra ottimismo da Napoli e dall'entourage per il rinnovo del nigeriano con tanto di possibile annuncio nei prossimi giorni, vista l’intesa vicina tra ADL e l’agente Roberto Calenda.