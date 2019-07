Dalla Colombia: "James Rodriguez sarà dell'Atletico Madrid, trattativa in definizione in queste ore"

Dalla Colombia sono sicuri. James Rodriguez sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dai colleghi di Habla Deportes con il direttore Juan Salvador Barcena, collega anche di CaracolRadio, l'emittente più autorevole e nota della Colombia, il capitano della nazionale dei cafeteros può essere già considerato un nuovo giocatore dell'Atletico.

Nel corso dell'edizione odierna dell'appuntamento quotidiano di HablaDeportes in radio in Colombia, i colleghi sudamericani hanno ribadito come la trattativa sia ormai chiusa, con James sempre più verso la squadra di Simeone. Il collega di AS e vicino alle vicende dell'Atletico, Alvaro Gonzalez, intervenendo in diretta nel programma andanto in onda poche ore fa, ha affermato come il giocatore si sia diretto in queste ore in Spagna per accelerare il suo trasferimento all'Atletico Madrid. Gonzalez si è soffermato inoltre sul fatto che Simeone si sia imposto con la società per l'acquisto di James Rodriguez, che nella mente del tecnico argentino è il trequartista che serve alla sua squadra.