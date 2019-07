Dall'Olanda - Sfuma un'altra alternativa ad James per l'Atletico: Neres vicino al rinnovo con l'Ajax

In casa Atletico Madrid tiene banco la questione relativa all'eredità di Antoine Griezmann, approdato proprio in questa estate al Barcellona. Tra i vari nomi accostati al club capitolino c'è soprattutto quello di James Rodriguez, per il quale nelle ultime ore ci sarebbe stata una accelerata al punto che adesso la trattativa sembra davvero in dirittura d'arrivo. A tal proposito, dall'Olanda arriva una voce che non può di certo far piacere al Napoli.

Mercato Napoli, Neres rinnova con l'ajax: era un'alternativa ad James

A quanto pare, infatti, stando a quanto riportato dal Telegraaf, l'Ajax sarebbe vicina a far firmare il rinnovo contrattuale a David Neres, sul quale aveva messo gli occhi in maniera importante anche l'Atletico Madrid.

James Ancelotti

L'accordo prevederebbe la permanenza del brasiliano quest'anno, con la promessa di lasciarlo partire poi nella prossima stagione in caso di grande offerta. Insomma, la pista che porta James Rodriguez al Napoli si fa sempre più complicata. Difficile, adesso, pensare ad un suo approdo in azzurro a meno di un colpo di teatro di De Laurentiis.