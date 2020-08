Dall'Olanda: "Sette squadra su Karsdorp, c'è anche il Napoli"

Calciomercato Napoli - L'esperienza di Rick Karsdorp alla Roma non ha certo regalato gioie ai tifosi. A portare a Trigoria il terzino destro ci aveva pensato Monchi, il direttore sportivo che al Siviglia aveva fatto vedere cose straordinarie, ma le aspettative di rendimento per il giocatore sono presto rimaste deluse. Eppure, come riporta vi.nl, non mancano gli estimatori del terzino in prestito al Feyenoord nel corso dell'ultima stagione.

Oltre al Besiktas, infatti, hanno chiesto informazioni per lui anche Schalke 04 e Southampton, con Napoli, Atalanta, Augsburg ed Olympiacos che avrebbero manifestato il proprio interesse.