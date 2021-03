Dall'Olanda - Napoli e Lipsia in vantaggio per Gudmundsson del Groningen, su di lui anche City e Dortmund

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto riportato dal giornale olandese Voetbal International, Napoli e Lipsia sarebbero al momento le due più serie pretendenti per Gabriel Gudmundsson, terzino svedese classe 1999 attualmente in forza al Groningen. Sulle sue tracce però ci sono anche Manchester City e Borussia Dortmund, anche se al momento nessuna squadra ha presentato una offerta ufficiale. Al momento, anche per via del contratto in scadenza nel 2022, il suo valore di mercato è di poco superiore al milione di euro.