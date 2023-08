Dall'Olanda - Lozano PSV: visite mediche in programma, il Napoli ha dato il via libera

Il Napoli è pronto a cedere Hirving Lozano al PSV, per quello che sarà un grande ritorno in Olanda da parte del messicano che ha spinto in maniera decisa per questo trasferimento. Accordo tra Napoli e PSV per 12 milioni di euro, cifra molto vicina alla richiesta del Napoli di 15. Tutto pronto ora per le visite mediche.

Napoli: Lozano al PSV, visite mediche

L'arrivo al Napoli di Jesper Lindstrom libera Hirving Lozano al PSV. Dall'Olanda i colleghi del noto quotidiano De Telegraaf confermano l'accordo imminente tra le parti e si parla anche del via libera da parte del Napoli per le visite mediche di Lozano con il PSV Eindhoven.