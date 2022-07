Dall'Inghilterra - Sfuma Broja per il Napoli: Ancelotti lo vuole al Real Madrid come vice Benzema

Arrivano le ultime di calciomercato sul trasferimento di Armando Broja che lascerà il Chelsea per una nuova esperienza. Il calciatore albanese nel mirino del Napoli è stato puntato dal Real Madrid.

Napoli: Broja verso il Real Madrid

Calciomercato Napoli - Armando Broja verso il trasferimento al Real Madrid. Secondo quanto riportato in questi giorni dai media inglesi, il giovane attaccante sarebbe finito nel mirino di Carlo Ancelotti, che lo avrebbe indicato come erede di Karim Benzema. Cercato a lungo dal Napoli ora può firmare col Real Madrid, come scrive l'Evening Standard.