Dall'Inghilterra - Reguilon ma non solo, il Chelsea valuta le alternative: piace Alex Sandro della Juventus

Ultime notizie mercato Napoli - Le strade di Napoli e Chelsea potrebbero seriamente incrociarsi per raggiungere Sergio Reguilon, talento di proprietà del Real Madrid che piace tantissimo ai due club in questione. Per questo motivo i Blues starebbero valutando anche delle piste alternative e, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese "The Sun", avrebbero messo nuovamente gli occhi su Alex Sandro. La Juventus, infatti, ha bisogno di vendere ed il brasiliano potrebbe essere un indiziato. Per lui i bianconeri chiedono una cifra che si aggira intorno ai quaranta milioni di euro.

Chelsea su Alex Sandro