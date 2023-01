Ultime Calciomercato Napoli - Victor Osimhen e Goncalo Ramos sono le due opzioni per l'attacco prese in considerazione dal Manchester United per la prossima stagione. Sull'attaccante del Napoli ci sarebbero anche Arsenal e Newcastle.

Victor Osimhen con la maglia del Napoli

Pronta l'offerta del Manchester United per Osimhen

Lo United sta cercando con insistenza l'erede di Cristiano Ronaldo con l'intenzione di pagare 100 mln di Sterline per portare ad Old Trafford uno dei due attaccanti. Lo riportano i colleghi inglesi del Daily Mail.