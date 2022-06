Dall'Inghilterra - Non solo il Napoli, anche il Southampton interessato a Colwill

?In questi giorni il nome di Levi Colwill era stato accostato al Napoli. Il portale express.co.uk riferisce della volonta del Chelsea e di un interessamento del Sothampton.

Il Chelsea sembra intenzionato a far partire il giovane difensore Colwill una volta acquistato due calciatori per il reparto di difesa. Il Southampton è interessato a Colwill. I Blues perderanno i difensori centrali Antonio Rudiger e Andreas Christensen in scadenza di contratto e adesso la priorità è quella di rimpiazzarli, Solo dopo si penserà alle cessioni.