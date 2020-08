Calciomercato Napoli - Ancora non è chiaro quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, potrebbe andare via nella prossima sessione di mercato. Intanto, come riportato dal noto quitidiano inglese The Sun, Nicolas Otamendi piace al Napoli. Il club azzurro pare abbia già chiesto informazioni sul difensore argentino. E' vlautato 9 milioni dal Manchester City che continua a fare pressing per Koulibaly. Su Otamendi c'è anche il Valencia. Sarà ceduto a fine stagione.