Dall'Inghilterra - Mbappe vede solo il Real Madrid, possibile anno in tribuna se non parte in estate

Notizie Calcio - Sono ore caldissime per Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe

PSG, Mbappe fuori rosa per un anno se non parte in estate

Il Paris Saint-Germain lo ha escluso dalla tourné in Giappone per poi subito dopo metterlo sul mercato. L'attaccante è sotto contratti con i parigini fino all'estate del 2024 ma il club è stato categorico: senza rinnovo verrà ceduto in questa sessione di mercato. La redazione inglese di Sky Sport riferisce che l'ex Monaco sarebbe anche disposto a spendere il suo ultimo anno a Parigi da separato in casa, rimanendo fuori rosa per poi trasferirsi al Real Madrid nell'estate del 2024 a parametro zero.