Calciomercato Napoli - Colpo del Manchester United che chiuderà l'acquisto in attacco di Antony, uno dei pupillo di Erik Ten Hag. Il calciatore è stato anche accostato alla Serie A.

Una delegazione del Manchester United è volata ad Amsterdam per chiudere l'accordo con l'Ajax per Antony. Intesa vicina per l'arrivo del calciatore per 46 miloni di euro. A riportarlo è il Daily Mirror.