Dall'Inghilterra - Manchester City, Guardiola pronto al record per l'acquisto di un difensore: offerti 90 milioni per Maguire

Il Manchester City è pronto a firmare l'assegno più caro del mondo per un calciatore nel ruolo di difensore. Pep Guardiola ha infatti presentato l'offerta da 80 milioni di sterline, pari a quasi 90 milioni di euro, per il difensore Harry Maguire del Leicester. Lo assicura il noto quotidiano inglese Mirror. Il Manchester City aveva messo gli occhi si Kalidou Koulibaly, con il Napoli che non ha mai voluto trattare per una cifra sotto i 150 milioni. Il 26enne inglese dovrebbe essere il primo grande rinforzo per i Citizens in questa sessione di calciomercato estivo, era finito anche nel mirino del Manchester United. Se l'affare dovesse confermarsi nelle prossime ore, sarà superato il record dell'acquisto di Virgil van Dijk del Liverpool.