Calciomercato Napoli - Koulibaly può lasciare Napoli, c'è l'Everton di Ancelotti. Secondo i colleghi inglesi di Football Insider, l'Everton è pronto ad ascoltare le offerte per Yerry Mina, difensore colombiano classe '94 che potrebbe quindi dire addio la prossima estate. Secondo gli inglesi l'Everton avrebbe individuato in Kalidou Koulibaly del Napoli il sostituto ideale. Ancelotti pronto a fare cassa per preparare l'offerta.