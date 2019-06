Dall'Inghilterra - Juventus, offerta da 30 milioni per Trippier ma il Tottenham resiste!

Calciomercato Juventus - Sta nascendo, anche se non è ancora ufficiale come operazione, la Juventus di Maurizio Sarri che inevitabilmente cambierà pelle rispetto a quanto fatto fino all'anno scorso da Massimiliano Allegri. Tra i profili in uscita c'è certamente Joao Cancelo. Il portoghese piace e non poco al Manchester City di Pep Guardiola ed i costi dell'operazione si aggirano intorno ai 45 milioni di euro. Per sostituirlo i bianconeri pensano ad un terzino a lungo accostato anche al Napoli: Kieran Trippier.

Mercato Juve, dall'Inghilterra: offerta per Trippier!

Secondo quanto riportato dal "The Times", infatti, i bianconeri avrebbero presentato al Tottenham un'offerta da trenta milioni di sterline per il cartellino del laterale inglese. Al momento, però, gli Spurs, forti dei tre anni di contratto che ha ancora Trippier, chiedono di più e non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire ad un prezzo giudicato basso.