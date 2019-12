Notizie calcio Napoli - L'obiettivo del Liverpool per la sessione invernale di mercato è Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato dal portale inglese Team Talk, i Reds sono intenzionati ad acquistare il calciatore azzurro già a gennaio. Il capitano potrebbe partire per un prezzo non inferiore ai 65 milioni di euro.