Dall'Inghilterra, il Times: Newcastle su Kvaratskhelia! È il principale obiettivo di mercato, spunta un prezzo

L'esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è emerso come uno dei principali obiettivi di trasferimento per il Newcastle, lo annunciano i colleghi inglesi del The Times.

Newcastle su Kvaratskhelia

Il 21enne attaccante georgiano è stato osservato regolarmente dal Newcastle prima della Coppa del Mondo e i rapporti sono state così favorevoli che è diventato un obiettivo prioritario per le prossime due finestre di mercato.

Kvaratskhelia si è trasferito in Serie A in estate dalla squadra georgiana della Dinamo Batumi per 10 milioni di euro - ha attirato l'interesse di diversi club e si pensa che abbia un valore di circa 57 milioni di euro.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli