Il Napoli e il Milan sono interessati a Japhet Tanganga, difensore del Tottenham, 23 anni, considerato un ottimo calciatore per il futuro.

Tanganga

Il Napoli su Tanganga

Secondo The Athletic, però, in pole position c'è il Bournemouth, che ha intensificato nelle ultime ore i contatti con gli Spurs per ottenere il cartellino del difensore.

