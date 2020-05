Daily Mail - Il Napoli mette gli occhi su Dennis del Brugge. Sulle sue tracce anche Arsenal, United e Newcastle

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli ha messo in preventivo almeno un grande colpo in avanti per rimpiazzare Arek Milik, destinato all'addio. Da diverso tempo si parla di Osimhen del Lille ma alla lista dei desideri va aggiunto un altro profilo.

Calciomercato Napoli: obiettivo Dennis

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, la dirigenza azzurra ha messo nel mirino Emmanuel Dennis, centravanti nigeriano classe '93 ed attualmente in forza al Club Brugge, squadra con la quale quest'anno si è messo in mostra arrivando a realizzare una doppietta in Champions League contro il Real Madrid. Giuntoli ed i suoi, però, dovranno fare i conti con una concorrenza non di poco conto. Sulle tracce dell'attaccante, infatti, ci sono l'Arsenal, il Manchester United, il Newcastle ed altri club di Premier League come Brighton, Sheffield United e Watford. Al momento pare che la valutazione che fa di lui la società belga si aggira intorno ai venti milioni di euro.